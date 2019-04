Dank einer starken Nachfrage nach Werkzeugmaschinen hat das schwäbische Unternehmen Hermle seinen Umsatz 2018 um 12,7 Prozent gesteigert. Damit sei ein neuer Höchstwert von 452,9 Millionen Euro erzielt worden, teilte der Hersteller von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren am Dienstag am Firmensitz in Gosheim (Landkreis Tuttlingen) mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg um 12,9 Prozent auf 111,7 Millionen Euro.

Für 2019 rechnet das Unternehmen jedoch mit einem Rückgang des Auftragsvolumens um bis zu 20 Prozent. Hermle bereite sich auf "ein absehbar raueres Umfeld vor", heißt es in der Mitteilung: "Angesichts der außerordentlich großen politischen und gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten können auch größere Einbußen nicht sicher ausgeschlossen werden."

Die Beschäftigtenzahl stieg von 1086 auf 1251. Hermle-Maschinen kommen in vielen Ländern unter anderem im Werkzeugbau, der Medizintechnik, der optischen Industrie sowie in der Luftfahrt- und Autoindustrie zum Einsatz./bur/DP/fba

AXC0179 2019-04-30/11:15