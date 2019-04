Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe. Während in Deutschland die 5G-Versteigerung weiter auf Hochtouren laufe, richte sich der Blick bei der Deutschen Telekom auch wieder in Richtung USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...