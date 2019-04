BERLIN (Dow Jones)--Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im laufenden zweiten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen sein. Das teilte das Berliner Institut bei der Bekanntgabe seines "Konjunkturbarometers" mit, das auch im April unter der 100-Punkte-Marke verblieben ist, die für ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft steht. "Damit dürfte die Wirtschaftsleistung im laufenden zweiten Quartal um 0,3 Prozent zunehmen", erklärten die Ökonomen.

"Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft hält an, bedenkliche Einbrüche zeichnen sich allerdings nicht ab", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. Die Binnenwirtschaft sei nach wie vor intakt und werde es auch bleiben - nicht zuletzt, weil die Beschäftigung in Deutschland nach wie vor steige. Belastet werde die Entwicklung in erster Linie durch die schwächelnde Weltkonjunktur, die vor allem die deutsche Exportindustrie zu spüren bekomme.

Hintergrund sind nach Angaben des DIW nicht zuletzt die weltweit schwelenden Handelskonflikte und das Brexit-Drama, dessen Ausgang nach wie vor unklar sei. Das Auslandsgeschäft der deutschen Industrie entwickele sich derzeit enttäuschend. Das könnte sich aber schon bald wieder ändern, erklärte der DIW-Experte für die deutsche Wirtschaft, Simon Junker. Die chinesische Politik habe schon einige Maßnahmen ergriffen, um den Abschwung aufzuhalten. "Die Chancen stehen daher gut, dass mit China ein gewichtiger Treiber der Weltkonjunktur nach und nach wieder auf Kurs kommt."

