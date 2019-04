++ US-Berichtssaison wird diese Woche fortgesetzt ++ PCE-Kerninflation in den USA rückläufig ++ Risikoaversion in Asien ++ Verhandlungsgespräche werden in Peking wieder aufgenommen ++ DE30 tendiert seitwärts ++Der marktbreite S&P 500 bildete am Montagabend im Intraday-Handel ein neues Allzeithoch aus, gab jedoch in der restlichen Handelszeit die meisten Gewinne rasch wieder ab. "Dies ist vielleicht die arbeitsreichste Woche vor allem in Bezug auf Katalysatoren", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei National Securities. Bisher deutete die US-Berichtssaison nicht auf eine von vielen befürchtete Gewinnrezession hin. Knapp 80% der veröffentlichten Berichte von Unternehmen des S&P 500 konnten überraschenderweise die Erwartungen übertreffen und diese Woche werden 150 weitere Veröffentlichungen folgen. Eine Fortsetzung der bisher ...

