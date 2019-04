Durch den drohenden "No Deal"-Brexit und sinkende Nachfrage sinkt die britische Autoproduktion. Es ist bereits der zehnte Rückgang in Folge.

Die Talfahrt in der britischen Automobilproduktion hält an. Im ersten Quartal 2019 haben die britischen Hersteller erneut einen heftigen Rückgang verzeichnet, wie der Branchenverband SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) am Dienstag mitteilte.

Demnach sank die Produktion seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ...

