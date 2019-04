Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts022/30.04.2019/11:30) - getAbstract, der weltweit größte Anbieter von komprimiertem Wissen, kooperiert neu mit Swiss International Air Lines (SWISS). Gäste der Schweizer Fluggesellschaft können ab dem 1. Mai 2019 im Bordunterhaltungsprogramm kostenlos auf ausgewählte deutsche und englische Abstracts im Audio-Format zugreifen. Alle drei Monate aktualisiert getAbstract das Angebot durch neue Titel. Lesestoff im Kurzformat und zum Anhören - das bietet SWISS ihren Fluggästen mit den Zusammenfassungen von getAbstract. Diese setzen sich aus einem inhaltlichen Summary und einer Rezension zusammen. Ab Mai haben Reisende die Wahl zwischen Sachbüchern aus den Bereichen Wirtschaft, Vertrieb und Marketing, Technologie, Wissenschaft und Psychologie, Business-Ratgebern zu den Themen Zeitmanagement, Führung und Kommunikation sowie Weltbestsellern wie "Homo Deus" von Yuval Noah Harari. Thomas Bergen, CEO von getAbstract: "Interessierte Leser können mithilfe von Abstracts den Inhalt eines Buches in kürzester Zeit erfassen. Die Audio-Zusammenfassungen eignen sich bestens für unterwegs. Gerade Geschäftsreisenden mit knappem Zeitbudget bieten die Audio-Zusammenfassungen einen informativen und produktiven Zeitvertreib." Und auch Christine Ringger, Verantwortliche für das Bordunterhaltungsprogramm von SWISS, zeigt sich überzeugt: "Mit den Audio-Abstracts ergänzen wir unser Unterhaltungsangebot an Bord mit einer innovativen Option, welche der steigenden Nachfrage nach gesprochenen Audioinhalten entspricht." Über SWISS Swiss International Air Lines (SWISS) ist die Fluggesellschaft der Schweiz. Sie bedient ab Zürich, Genf und Lugano weltweit über 100 Destinationen in 44 Ländern. Mit einer Flotte von rund 90 Flugzeugen befördert SWISS jährlich knapp 18 Millionen Passagiere. Die Fracht-Division Swiss WorldCargo bietet ein umfassendes Airport-to-Airport-Dienstleistungsangebot für hochwertige Güter und betreuungsintensive Fracht zu rund 175 Destinationen in über 80 Ländern an. Als Fluggesellschaft der Schweiz steht SWISS für deren traditionellen Werte und verpflichtet sich zu höchster Produkt- und Servicequalität. 2018 erwirtschaftete SWISS mit 9'000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 5 Milliarden. SWISS ist Teil der Lufthansa Group und Mitglied der Star Alliance, dem weltweit grössten Netzwerk von Fluggesellschaften. http://www.swiss.com Über getAbstract getAbstract wurde im Jahr 1999 in Luzern (CH) gegründet und ist der führende Onlineanbieter von komprimiertem Wissen. getAbstract fasst relevante Business-Bücher, Artikel, Video-Talks und Economic Reports sowie Literatur-Klassiker kompakt zusammen und vermittelt alle wesentlichen Informationen in eingängigen Abstracts. Die Bibliothek umfasst mehr als 18.000 Zusammenfassungen in sieben Sprachen. In Kooperation mit über 650 Verlagspartnern bietet getAbstract Wissen aus Bereichen wie Wirtschaft, Karriere, Innovation, Politik, Wissenschaft, Gesundheit & Wohlbefinden oder Kreativität. Das Unternehmen hat bereits über 15 Millionen Lizenzen vertrieben und unterstützt seine Nutzer bei ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Zu den Unternehmenskunden zählen beispielsweise E.ON, Ferrero und über ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen, darunter, General Motors und Johnson & Johnson. Seit 2000 verfügt getAbstract über eine Vertriebsgesellschaft in den USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.getabstract.com (Ende) Aussender: Akima Media Ansprechpartner: Sandra Drossel-Bück Tel.: +49 8917959180 E-Mail: sandra.drossel-bueck@akima.de Website: www.getabstract.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190430022

