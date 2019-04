Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag eine moderate Abwärtsbewegung verzeichnet. Zahlreiche Quartalsberichte wichtiger Unternehmen zeigten kein einheitliches Bild. Der EuroStoxx 50 büsste am Vormittag zuletzt 0,26 Prozent auf 3492,96 Punkte ein. Der französische Leitindex Cac 40 fiel um 0,40 Prozent auf 5558,91 Punkte. In London sank der FTSE 100 um 0,16 Prozent auf 7428,66 Punkte.

Aus Branchensicht standen europaweit die Aktien von Rohstoff-Unternehmen mit einem Minus von 1,5 Prozent am stärksten unter Verkaufsdruck. Entsprechend gehörten die Aktien von Glencore und Rio Tinto mit Verlusten von 2,8 beziehungsweise 1,4 Prozent zu den schwächsten Werten im Stoxx-50-Index.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von AMS mit einem Kursgewinn von mehr als 21 Prozent für Furore. ...

