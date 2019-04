Zürich - Heute startet Google Pay in der Schweiz. Mit Google Pay wird das Einkaufen vereinfacht, indem Kredit- und Debitkarten innerhalb eines Google-Kontos digital verwaltet werden können. Google Pay hilft beim schnellen und einfachen Bezahlen in Apps und auf Webseiten, in Geschäften, die kontaktloses Bezahlen unterstützen, und in allen Google-Produkten einschliesslich Google Play und YouTube. Mit der neuen Bezahl-App können Android-Nutzer (Smartphones ab Android 5.0) Zahlungsvorgänge in wenigen Sekunden erledigen - egal ob online oder offline. Diese neue innovative Lösung wird das Leben der heimischen Konsumentinnen und Konsumenten deutlich vereinfachen.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit namhaften Partnern von Banken und aus dem Detailhandel das nächste Kapitel der Innovation für Schweizer Konsumenten zu schreiben - und heute gemeinsam eine neue Lösung zum mobilen Bezahlen im In- und Ausland an den Start zu bringen" sagt Patrick Warnking, Country Director von Google Schweiz. Florence Diss, Head of Commerce Partnerships, Google EMEA ergänzt: "Die Kunden von heute wollen Dinge schneller als je zuvor erledigen, ob sie nun Lebensmittel bestellen, ein neues Paar Schuhe kaufen, oder als Tourist ein Zug-Billet im Ausland beziehen. Mit Google Pay vereinfachen wir das Bezahlen in Apps, auf Webseiten und im stationären Handel. Android-Nutzer in der Schweiz können nun ganz einfach kontaktlos bezahlen."

Auf Webseiten sowie in Apps kann Google Pay als Zahlungsart ...

