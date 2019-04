Hamburg (ots) - 86 Prozent der Bundesbürger erwarten, dass eine komplett online abgeschlossene Versicherung eine niedrigere Prämie bietet als eine Versicherung, die sie persönlich oder telefonisch über einen Makler oder Versicherungsvertreter abschließen. Fast genauso viele Kunden sehen es zudem als selbstverständlich an, dass auch abends oder am Wochenende schnell auf ihre Anfragen reagiert wird. Das sind Ergebnisse der Studie "Digitale Versicherung 2019", für die im Auftrag des Softwareherstellers Adcubum mehr als 1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden.



"Die Erwartungshaltung der Kunden an online abgeschlossene Versicherungen sind hoch", sagt Michael Süß, Geschäftsführer von Adcubum Deutschland. Nicht zuletzt aufgrund der im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung angestoßenen Veränderungen auf dem Dienstleistungssektor steht auch die Assekuranz unter Anpassungsdruck. Vor allem der Kostenfaktor gilt als bedeutend: "Die Bereitschaft des Kunden, mit ein paar Klicks selbst eine komplette Versicherung abzuschließen, ist mit der Vorstellung verbunden, mehr Gegenwert für sein Geld zu bekommen", erklärt Süß.



Vor allem bei der älteren Generation hat sich der Gedanke "Online gleich günstig" verfestigt: So erwarten von den über 55-Jährigen 91 Prozent eine niedrigere Prämie bei den über das Internet abgeschlossenen Versicherungen. In der Altersgruppe 18 bis 34 sind es nur 79 Prozent.



Leistungseinbußen werden bei einem Online-Abschluss nicht erwartet. Im Gegenteil: 85 Prozent wollen, dass auf Anfragen auch am Abend oder am Wochenende schnell reagiert wird. Eine Antwort am nächsten Morgen oder nächsten Werktag gilt als zu spät. Vom Anbieter wird auch erwartet, dass die Laufzeit flexibler und leichter anpassbar ist als bei einer Versicherung, die klassisch über einen Makler oder Versicherungsvertreter abgeschlossen wird.



"Bezüglich der Service-Erreichbarkeit gibt es zwischen den verschiedenen Altersgruppen keine nennenswerten Unterschiede", so Süß. Auch die flexible Individualisierung wird von jüngeren und älteren Versicherungsnehmern gleich wichtig eingestuft. "Anbieter müssten hier darauf achten, auf die Wünsche einzugehen und offen zu sein für das neue Anforderungsprofil der Online-Kunden", sagt der Adcubum-Geschäftsführer.



Mehr Details und weitere relevante Erkenntnisse sind in der Studie "Digitale Versicherung 2019" ersichtlich. Diese steht auf der Website von Adcubum zum Download bereit: http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studie-digitale-versicherung



Die Adcubum-Gruppe



Adcubum ist ein führender Schweizer Hersteller von Standardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamt beschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeitende am Hauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne und Luzern. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartung der Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modular aufgebautes System für Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mit qualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubum bei der Produkteinführung und -optimierung sämtliche benötigten Dienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an. Weitere Informationen unter: http://www.adcubum.de/



