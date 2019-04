Die Aktien von MTU haben sich am Dienstag weiter an ihr Anfang April bei 211 Euro erreichtes Rekordhoch herangerobbt. Zuletzt stand bei den Papieren ein Plus von gut 2 Prozent auf 209,90 Euro zu Buche, nachdem der Triebwerksbauer einen überraschend starken Jahresstart hingelegt hatte. Damit zählten sie zu den Favoriten im freundlichen Index der mittelgroßen Werte MDax .

MTU befinde sich mit den starken Ergebnissen für das erste Quartal auf Höhenflug, schrieb Analyst Frederik Bitter von der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Das Wachstum sei durch die Bank kräftig. Der Fachmann David Perry von der US-Bank JPMorgan ergänzte, der freie Barmittelzufluss sei sehr stark ausgefallen./la

ISIN DE000A0D9PT0

AXC0193 2019-04-30/12:07