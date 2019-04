Wien (www.anleihencheck.de) - Als nächste Bank nach der Banco Santander, BBVA sowie der Caixabank begibt sich auch die Banco Sabadell (SAB) auf das Senior non-preferred (SNP)-Parkett, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Banco Sabadell sei 1881 gegründet worden und habe als Universalbank ihren Fokus auf Privatkunden, Klein- und Mittelstandskunden sowie große Unternehmenskunden. Mit rund EUR 225 Mrd. an Bilanzsumme sei die Bank an Nummer Vier innerhalb des spanischen Bankensektors gereiht. Laut Moody's liege der Marktanteil bei den Krediten bei 8% und bei den Kundeneinlagen bei 7%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...