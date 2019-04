Am Montag notierten die Papiere von Munich Re zeitweilig auf 224 Euro und damit so hoch wie letztmalig im Juli 2002. Das zeugt von der inneren Stärke des Papiers. Charttechnisch betrachtet sollte das Aufwärtspotenzial aber noch lange nicht ausgeschöpft sein. Insbesondere in der längerfristigen Betrachtung (siehe Monatschart) besticht der Chart von ...

