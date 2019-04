Nach nur drei Jahren steht die RWE-Ökostromtochter Innogy vor der Zerschlagung. Wohl zum letzten Mal treffen sich die Aktionäre des Essener Energiekonzerns. Wie es weitergeht, ist an vielen Stellen offen.

So viel Ordnung muss sein. Innogy teilt seinen Aktionären auf der Webseite schon den Termin für die nächste ordentliche Hauptversammlung am 23. April 2020 mit. Doch dieses Treffen wird wohl nicht mehr stattfinden. Die Hauptversammlung des Grünstromkonzerns an diesem Dienstag in der Essener Grugahalle wird die letzte sein.

Im März vorigen Jahres hatten sich der Mutterkonzern RWE und der einstige Rivale E.On auf einen umfangreichen Tausch geeinigt: Konkurrent E.On übernimmt das Geschäft mit Stromnetzen und den Vertrieb von Innogy. Die Erzeugung von Strom aus Sonne und Wind wandert zurück an den Mutterkonzern RWE.

RWE übernimmt auch gleich noch das grüne Erzeugungsgeschäft von E.On. Zudem soll RWE mit 16,7 Prozent an E.On beteiligt werden und eine einmalige Ausgleichszahlung von 1,5 Milliarden Euro erhalten. E.On hat sich mittlerweile fast 90 Prozent der Innogy-Aktien gesichert. Geht der Deal im Juli bei der EU-Kommission durch, ist Ende des Jahres Schluss mit der jungen Marke Innogy. Die war 2016 voller Versprechen gestartet. Doch statt steigende Ergebnisse zu liefern, schockierte sie mit Gewinnwarnungen.

Wie läuft es denn aktuell für Innogy?Das gesamte vergangene Jahr war für Innogy wenig erfolgreich. Bei einem Umsatz von 35 Milliarden Euro verbuchte der Konzern einen Fehlbetrag von 653 Millionen Euro. Trotzdem gibt sich Vorstandschef Uwe Tigges auf der Hauptversammlung selbstbewusst." Wir werden übernommen, weil wir gut sind", sagte Vorstandschef Uwe Tigges auf dem Aktionärstreffen in Essen. "Unsere Mission ist nicht beendet. Unsere Initiativen und Projekte leben fort - unter welchem Unternehmensdach auch immer", beschwor der frühere Innogy-Betriebsratschef, dann Personalvorstand von RWE und Innogy und zuletzt Nachfolger des 2017 geschassten Innogy-Chefs Peter Terium.

Viele Aktionäre ...

