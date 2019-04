Berlin (ots) - Die christliche Organisation Samaritan's Purse hat Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge aus Venezuela gestartet. Das teilte der Verein am 30. April in Berlin mit. Das Land leidet seit mehreren Jahren unter Inflation und Hungersnöten sowie einer rasant steigenden Armutsquote. Verschärft wird dies nun durch die politische Krise. "Jeden Tag fliehen zigtausende Venezolaner in angrenzende Länder, vor allem auch nach Kolumbien", sagt Sylke Busenbender, Vorstand von Samaritan's Purse im deutschsprachigen Raum. Bislang haben rund 3,4 Millionen Menschen das Land verlassen. Bis Ende des Jahres wird erwartet, dass die Zahl der Flüchtlinge auf 5,4 Millionen steigt. Die Hilfsmaßnahmen von Samaritan's Purse reichen von Lebensmittelverteilungen, über die Bereitstellung von Notunterkünften bis hin zu medizinischen Angeboten. So betreibe Samaritan's Purse in der kolumbianischen Stadt La Don Juana ein Flüchtlingszentrum, in dem bereits mehr als 50.000 Personen mit Mahlzeiten versorgt wurden. Mehr als 13.000 Flüchtlingen sei zudem eine Notunterkunft bereitgestellt worden. "Bereits seit Oktober bieten wir medizinische Unterstützung in Anlaufstellen in Puerto Santander und Maicao an", ergänzt Busenbender. Der internationale Präsident von Samaritan's Purse, Franklin Graham, rief zum Gebet auf: "Bitte betet für die Venezolaner, dass sie genügend Essen und die nötige medizinische Versorgung bekommen und neue Hoffnung im Glauben an Jesus Christus finden."



Pressekontakt: Tobias-Benjamin Ottmar / Theresa Werner presse@die-samariter.org +49 (0)30 76 883 434