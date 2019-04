Die Bundesregierung will Deutschland mit einer nationalen Strategie besser auf wachsende Touristenzahlen vorbereiten. Die Wirtschaftskraft der Branche solle steigen, zugleich aber auch die Lebensqualität der Menschen in den beliebten Urlaubsgegenden, sagte der Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß. Das Kabinett beschloss am Dienstag zunächst Eckpunkte für eine erste nationale Tourismusstrategie. Konkrete Maßnahmen sollen bis Anfang 2020 mit den Ländern und der Branche erarbeitet werden.

Dabei könnte es etwa um flexiblere Arbeitszeit-Regelungen in der Gastronomie gehen. Außerdem soll Bürokratie abgebaut werden: Bei der Anmeldung im Hotel müsse man bald vielleicht nicht mehr per Hand einen Meldeschein ausfüllen, sagte Bareiß.

Der vor allem mittelständisch geprägte Tourismus ist in Deutschland mit mehr als drei Millionen Arbeitsplätzen ein großer und wachsender Wirtschaftsfaktor. Die Herausforderungen seien jedoch groß, sagte Bareiß: ein Mangel an Fachkräften, die Digitalisierung, unnötige Bürokratie. Ein "Schlüsselfaktor" für die Wettbewerbsfähigkeit der Branche vor allem im ländlichen Raum sei schnelles Internet, heißt es in dem Eckpunktepapier. Auch die zunehmende Macht großer Buchungsplattformen macht der Branche zu schaffen./tam/DP/jha

