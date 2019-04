Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy anlässlich eines angekündigten Umstrukturierungsprogramms auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die beschlossenen Spar- und Umbaumaßnahmen seien strategisch der richtige Schritt für den Elektronikhändler, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings lägen die mit dem Programm verbundenen Kosten höher als erwartet./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 07:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007257503