FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Dienstag die zweijährige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit März 2021 zum zweiten Mal und um 4 Milliarden Euro aufgestockt. Die Deutsche Finanzagentur platzierte Schuldtitel im Umfang von 3,123 Milliarden Euro am Markt. Papiere im Volumen von 877 Millionen Euro wurden zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen einstellte. Insgesamt wurden Gebote im Umfang von 5,201 Milliarden Euro abgegeben, wodurch die Transaktion technisch überzeichnet war. An der Auktion beteiligten sich 28 der 36 Mitglieder zählenden Bietergruppe Bundesemissionen, diese gaben 46 Gebote ab.

Laut Bundesbank wurden alle Offerten zum niedrigsten Kurs befriedigt und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 90 Prozent aller Gebote zum gewichteten Durchschnittspreis.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Aufstockung des Schuldtitels vom 26. März):

=== Emission 0-prozentige Bundesschatzanweisung mit Laufzeit 12. März 2021 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,201 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,123 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,7 (1,9) Durchschnittsrendite -0,58 (-0,57)% Durchschnittskurs 101,086 (101,118) Mindestkurs 101,085 (101,115) Wertstellung 3. Mai 2019 ===

April 30, 2019

