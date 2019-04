SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung begrüßt die europäische Wachstumsstrategie. DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung begrüßt die europäische Wachstumsstrategie. 30.04.2019 / 12:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung begrüßt die europäische Wachstumsstrategie. * Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Zustimmung angenommen. * Vorstand und Aufsichtsrat für weitere Amtszeit bestätigt. Venlo, 30. April 2019. Die heutige ordentliche Hauptversammlung der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. begrüßt den Wachstumskurs der führenden europäischen Online-Apotheke. Insgesamt waren 54,37% des Grundkapitals vertreten. Dies entspricht 6.595.392 Aktien. Im Rahmen ihrer Präsentation zogen die Mitglieder des Vorstands Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 und erläuterten den anwesenden Aktionären Strategie und Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2019. Den Vorschlägen der Verwaltung stimmte die Hauptversammlung mit großen Mehrheiten zu. Zur Abstimmung stand auf der diesjährigen Hauptversammlung unter anderem die Bestellung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, deren Amtszeit jeweils ohne Gegenstimmen verlängert wurde. "Stefan Feltens, CEO der SHOP APOTHEKE EUROPE, sagte zur Unternehmensausrichtung: "Als unternehmerisch geprägtes Management-Team sind wir einem starken Wachstum mit einem klaren Fokus auf Profitabilität verpflichtet. Der Trend vom Offline- zum Online-Handel treibt unser Geschäft. Mit unseren renommierten Shop-Marken in Europa und unserer einzigartigen Webshop-Plattform werden wir in den nächsten Jahren neue Kunden gewinnen und unsere führende Marktposition in Europa ausbauen und festigen." Nach dem überzeugenden ersten Quartal 2019, in dem die Unternehmensgruppe ihr Umsatzvolumen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum nach vorläufigen Berechnungen um rund 33% gesteigert hat, bekräftigte der Vorstand seine ehrgeizigen Wachstumsambitionen für das laufende Jahr. "Mit den kürzlich platzierten Kapitalmaßnahmen sind wir solide finanziert und haben die Voraussetzungen für die Fortsetzung unseres starken organischen Wachstums - national wie international - geschaffen. Unser nächstes, mittelfristiges Etappenziel ist ein Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro.", erläuterte CFO Dr. Ulrich Wandel. Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite www.shop-apotheke-europe.com. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 3,8 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. 