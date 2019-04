(Im 3. Absatz, 3. Satz wurden die Angaben zum Zeitraum korrigiert. Es handelt sich um das 1. Quartal.)

ROM (dpa-AFX) - Nach einer Rezession im zweiten Halbjahr 2018 ist die italienische Wirtschaft im ersten Quartal wieder gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone legte in den Monaten Januar bis März um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten lediglich einen Zuwachs von 0,1 Prozent prognostiziert.

In den beiden Vorquartalen war die Wirtschaft noch um jeweils 0,1 Prozent geschrumpft. Bei zwei Quartalen in Folge mit einer sinkenden Wirtschaftsleistung sprechen Experten von einer "technischen Rezession".

Gestützt worden sei die Wirtschaft zu Jahresbeginn durch den Außenhandel, teilte Istat mit. Negativ habe sich die Binnennachfrage ausgewirkt. Im Jahresvergleich ist die italienische Wirtschaft im ersten Quartal um 0,1 Prozent gewachsen. Hier hatten Ökonomen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Das Wachstum in Italien bleibt trotz der leichten Erholung immer noch vergleichsweise schwach. So ist die Eurozone insgesamt zu Jahresbeginn um 0,4 Prozent gewachsen. Italien war das einzige Land, das im vergangenen Jahr in die Rezession gerutscht war. Nach Einschätzung von Volkswirten wirkte sich das schwächere Wachstum der Weltwirtschaft, aber auch die Politik der populistischen Regierungskoalition negativ aus. Sie hat zum Beispiel eine teure Rentenreform und neue Sozialleistungen beschlossen./jsl/jkr/fba/jha

