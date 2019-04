Frankfurt - Die Lufthansa streicht angesichts steigender Treibstoffkosten und Engpässen im europäischen Luftraum die Wachstumspläne ihrer Tochter Eurowings zusammen. Im laufenden Jahr werde das Flugangebot der Billigfluglinie auf dem Niveau des Vorjahres verharren, teilte der Lufthansa-Konzern bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag in Frankfurt mit. Zuletzt hatte Vorstandschef Carsten Spohr für Eurowings noch eine Steigerung um zwei Prozent in Aussicht gestellt. An ihren Gewinnplänen für 2019 will die Konzernführung aber nicht rütteln.

An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Für die Lufthansa-Aktie ging es am Morgen um zeitweise mehr als drei Prozent nach unten. Am späten Vormittag lag sie noch mit 1,62 Prozent im Minus bei 21,85 Euro und war damit schwächster Wert im Dax . Seit Jahresbeginn liegt sie damit aber immer noch klar im Plus.

Der Umsatz sei im ersten Quartal schwach ausgefallen, besonders auf den Kurzstrecken, schrieb Analyst Adrian Yanoshik von der Privatbank Berenberg. Andere Experten entdeckten in den Zahlen wenig Überraschungen, nachdem die Lufthansa die wichtigsten Eckdaten zum Quartal wegen eines überraschend hohen Verlusts bereits Mitte April vorgelegt hatte.

Rund einen Monat zuvor hatte der Vorstand bereits ...

