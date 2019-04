Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Nachdem sie am Morgen noch gesunken waren, drehten sie am Vormittag in die Gewinnzone und knüpften an die Erholung vom Wochenauftakt an. Ende vergangener Woche waren die Ölpreise kräftig unter Druck geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump von der Opec abermals eine höhere Fördermenge gefordert hatte.

Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,84 US-Dollar. Das waren 80 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 64,29 Dollar.

Marktbeobachter erklärten die steigenden Ölpreise mit Aussagen des saudischen Ölministers Khalid Al-Falih. Der hatte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti gesagt, dass die Opec und ihre verbündeten Staaten ihre Förderkürzung möglicherweise bis zum Jahresende ausdehnen könnten.

Die Förderkürzung der in der sogenannten "Opec+" zusammenfassten Ölstaaten gilt für die erste Jahreshälfte. Am Ölmarkt wird seit längerem mit einer Verlängerung gerechnet, obwohl sich die US-Regierung vehement für einen Anstieg der Fördermenge an Rohöl ausgesprochen hat, vor allem im wichtigsten Opec-Staat Saudi-Arabien./jkr/bgf/fba

AXC0213 2019-04-30/13:07