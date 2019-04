Die Ölpreise sind nach dem Rücksetzer vom Freitag zurück im Aufwärtsmodus. Die Notierungen in New York und London ziehen an und die hiesigen Heizölpreise ziehen nach. Kunden, die heute Heizöl bestellen müssen mit durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen mehr rechnen als gestern. Damit liegen die Heizölpreise noch rund einen Cent bzw. Rappen unter dem Jahreshöchststand, der am 25. April markiert wurde. ...

