Jede Menge Unternehmenszahlen wurden heute präsentiert. Am besten aufgenommen werden jene von ams. Der Sensor-Entwickler ist im 1. Quartal in die Verlustzone gerutscht. Das bereinigte Nettoergebnis des 1. Quartals betrug -9,5 Mio. Dollar gegenüber 92,3 Mio. Dollar im Vorjahresquartal. Der Gruppenumsatz im 1. Quartal lag mit 390,2 Mio. Dollar "am oberen Ende der erwarteten Spanne", wie es seitens des Unternehmens heißt. Das sei ein Rückgang um 20% gegenüber dem Vorquartal und ein Rückgang um 7% gegenüber 418,2 Mio. Dollar im Vorjahresquartal. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für das 1. Quartal betrug 23,5 Mio. Dollar, was einem Rückgang gegenüber 71,4 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Basierend auf verfügbaren ...

