Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bildete am Montagabend im Intraday-Handel ein neues Allzeithoch aus, gab jedoch in der restlichen Handelszeit die meisten Gewinne rasch wieder ab, so die Experten von XTB. "Dies ist vielleicht die arbeitsreichste Woche vor allem in Bezug auf Katalysatoren", habe Art Hogan, Chefmarktstratege bei National Securities, gesagt. ...

