Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 2 Prozent auf gut 13,1 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag in New York mitteilte. Dabei wurde Pfizer jedoch von negativen Währungseffekten gebremst. Das Wachstum aus eigener Kraft hatte 5 Prozent betragen.Unter dem Strich konnte der Konzern seinen Gewinn um 9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...