Mitten im Europawahlkampf muss sich der frühere italienische Ministerpräsident offenbar wegen einer Nierenkolik in Mailand untersuchen lassen.

Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist erneut in einem Krankenhaus behandelt worden. Er sei an diesem Dienstagmorgen wegen einer Nierenkolik in Mailand in einer Klinik untersucht worden, berichteten italienische Medien unter Berufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...