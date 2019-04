Es sind aktuell mal wieder turbulente Tage an den argentinischen Finanzmärkten. Wahlen stehen an, und selbst die kleinsten Wahlumfragen sorgen immer wieder für Turbulenzen an den Märkten. Natürlich auch an den Rentenmärkten. Wie die Situation hier aussieht, erläutert Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.