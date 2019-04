Die Verbraucherzentralen haben am Montag die Aktien entdeckt. Der Verband aller Zentralen verkündete über eine charmante und gut aussehende junge Dame, dass 45 Mio. Erwerbstätige in Deutschland, oder sagen wir 30 - 35 Mio. als statistisch echte Arbeitnehmer, verpflichtet werden sollen, für eine Extrarente fleißig Aktien zu sparen, um die Altersvorsorge aufzubessern.



Die Idee ist gar nicht schlecht. Ist sie auch machbar? Von Verbraucherzentralen kennt man ein besonderes Denken, das gewiss nicht in jede Regel passt. Verbraucherzentralen kümmern sich in der Regel um die richtigen Rabatte für Schweinefleisch im Sonderangebot oder die Einhaltung des Mindesthaltbarkeitsdatums von Butter und Käse. Nun also um Aktien.



Die Beteiligung aller Arbeitnehmer am Volksvermögen, nämlich Unternehmen aller Art, die für dieses Land stehen, ist eine absolut richtige Überlegung. Ein Blick in die USA reicht aus: Von rund 340 Mio. Amerikanern sind etwa 290 Mio. als Beschäftigte anzusehen und die Zahl aller Depots von Privatanlegern in den USA liegt bei etwa 220 bis 230 Mio. Damit decken die Amerikaner von Anfang ihrer Berufstätigkeit an bis zur Rente gut 70 % ihrer Altersversorgung ab. Der Rest kommt aus Betriebsrenten oder möglichen Staatszuschüssen. Die Schweiz macht es ähnlich, aber auf anderem Wege: Die Beteiligung an Unternehmen gehört zum selbstverständlichen Teil des Sparens und gleichzeitigen Investierens. Die deutsche Story in Kürze: Bis 1969 war Deutschland ein Aktionärsland. Bis etwa 33/36 % betrug die Quote privater Aktionäre an der Zahl aller Aktionäre in Deutschland. Der aktuelle Stand liegt bei 6 - 8 %, je nach statistischer Eingrenzung. Denken wir weiter:



Das Geldvermögen der Deutschen hat die 6-Bio.-Euro-Grenze zum Jahresanfang überschritten. Davon entfallen 2,4 Bio. Euro auf echtes Geld, entweder in der Sparbüchse oder auf dem Bankkonto. Der Anteil der deutschen Sparer am Aktienmarkt kann sich damit vervierfachen, um auf die ehemaligen Aktionärsquoten zu kommen. Jede Zwischenzahl ist zu akzeptieren. Ab diesem Punkt wird es schwierig:



Der Marktwert der ganzen Börse erreicht etwa 1,6 Bio. Euro. Zusammengefasst in den vier Indizes, also deutsch. Die Beteiligung Deutscher am Aktienvermögen dürfte sich laut den Vorstellungen der Verbraucherzentralen weitgehend auf deutsche Werte konzentrieren. Nur sehr bedingt auf ausländische oder europäische Bluechips. Damit lässt sich leicht absehen:



Würden nur 10 Euro pro Monat für Aktienkäufe in Aktientöpfe fließen, die umgehend in Aktien zu investieren wären, können Sie mit dem Taschenrechner leicht hochrechnen, welche Ziele für den DAX machbar sind. 20.000 wäre wohl das Minimum. Es müsste also eine umfangreiche Emissionswelle stattfinden, um diesen Zielen zu genügen. Auch dies ließe sich machen, aber keineswegs mit den jetzigen rechtlichen Möglichkeiten. Immerhin:



Sollte es zu einer derartigen Politik reichen, steht eine völlig neue Beurteilung des deutschen Aktienmarktes bevor. Schon der Ansatz genügt, um erhebliche Vorgriffe auszulösen. Eine weitere Folge:



Dass die Idee von den Verbraucherfunktionären kommt, ist die eigentliche Überraschung. Doch es zeigt, dass es auch auf dieser Ebene durchaus vernünftige Überlegungen gibt, um dem deutschen Kapitalmarkt ein Gesicht zu geben. Trinken wir darauf ein Glas Champagner zum 1. Mai.