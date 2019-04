Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Osterferien lassen Preise in Bundesländern steigen

In einer Reihe von Bundesländern haben die Preise im April spürbar angezogen. Wie die Statistischen Landesämter meldeten, kletterten die Verbraucherpreise in sechs ausgewählten Bundesländern um 0,7 bis 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Pünktlich zum Start in die Osterferien stiegen insbesondere die Preise an den Tankstellen und die Preise für Pauschalreisen sowie für Hotels und Ferienwohnungen.

Zahl der Arbeitslosen sinkt im April stärker als erwartet

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im April günstiger entwickelt als von Experten angenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, ging die Arbeitslosenzahl um weitere 72.000 Personen zurück. Damit sind nun 2,229 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Im März war die Zahl der Arbeitslosen wegen der einsetzenden Frühjahrsbelebung bereits ebenfalls um 72.000 Personen gesunken.

Spaniens Wirtschaftswachstum verstärkt sich im ersten Quartal

Das Wirtschaftswachstum in Spanien hat sich im ersten Quartal 2019 entgegen den Erwartungen verstärkt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde INE stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,7 (viertes Quartal: 0,6) Prozent und lag um 2,4 (2,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten unveränderte Wachstumsraten von 0,6 und 2,3 Prozent prognostiziert.

Inflation in Spanien legt im April zu

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im April verstärkt. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,6 Prozent. Im März hatte der Wert 1,3 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für April mit einem Anstieg auf 1,5 Prozent gerechnet.

Frankreichs Industrie gewinnt im ersten Quartal an Schwung

Frankreichs Wirtschaftswachstum ist im ersten Quartal 2019 nach Aussage von Barclays nicht alleine von einem stabilen Dienstleistungssektor, sondern auch von mehr Schwung bei der Güterproduktion gestützt worden. Die Analysten führen das vor allem auf den Autosektor zurück. Für den weiteren Jahresverlauf rechnet Barclays mit einer guten Entwicklung des privaten Konsums, der von den fiskalischen Erleichterungen und der gegenüber dem Vorjahr viel niedrigeren Inflation gestützt werden dürfte.

EZB erhöht Bankaufsichtsgebühren um 21 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Gebühren für die Beaufsichtigung von Banken deutlich erhöht, was vor allem am Brexit lag. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Beschluss hervorgeht, steigen die Gebühren auf 576 (2018: 475) Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um 21 Prozent. Die von Großbanken zu zahlenden Gebühren erhöhen sich um 22 Prozent auf 524 (428) Millionen Euro und die von den kleineren Instituten zu zahlenden um 13 Prozent.

Banken fragen 0,216 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 5,743 Milliarden Euro nach 5,959 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 26 (Vorwoche: 29) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,216 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Umfrage sieht deutliche Verluste für die Union

Die Union hat in einer Umfrage weitere Verluste erlitten. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 28 Prozent und damit zwei Punkte weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Grünen gewinnen nach der Umfrage hingegen zwei Punkte auf 19 Prozent, die Linke verliert einen Punkt auf 9 Prozent, und SPD (16 Prozent), AfD (14 Prozent) und FDP (10 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

Kabinett beschließt deutliches Rentenplus ab Juli

Zur Jahresmitte werden Deutschlands gut 20 Millionen Rentner wegen der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und höherer Löhne einen deutlichen Anstieg ihrer Altersbezüge bekommen. Das Bundeskabinett beschloss am Dienstag eine Anhebung der Renten um 3,18 Prozent für Westdeutschland und 3,91 Prozent für Ostdeutschland. Damit steigt das Rentenniveau auch knapp gegenüber dem Vorjahr auf 48,16 Prozent des Durchschnittseinkommens.

Serbien und Kosovo wollen konstruktiven Dialog führen

Serbien und das Kosovo haben sich beim Westbalkantreffen in Berlin nach Angaben der Bundesregierung auf Verhandlungen für eine Beilegung des gemeinsamen Konfliktes geeinigt. "Serbien und Kosovo kamen überein, ihre Anstrengungen zur Umsetzung bestehender Vereinbarungen voranzutreiben und sich unter Vermittlung der EU wieder konstruktiv in den Dialog zur Normalisierung der Beziehungen einzubringen mit dem Ziel, zu einem umfassenden und endgültigen Abkommen zu gelangen", teilte das Bundespresseamt mit.

EuGH: Regeln im Handelsabkommen Ceta mit Unionsrecht vereinbar

Das im Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada vorgesehene System zur Streitschlichtung zwischen Investoren und Staaten ist mit dem Unionsrecht vereinbar. Zu diesem Schluss kommt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Gutachten. Die Autonomie der Rechtsordnung der Union werde durch das Abkommen nicht beeinträchtigt, erklärte der EuGH.

Trumps Kandidat für die Fed wegen frauenfeindlicher Kommentare in der Kritik

Ein weiterer Kandidat von US-Präsident Donald Trump für das Direktorium der US-Notenbank steht auf der Kippe: Der Wirtschaftswissenschaftler Stephen Moore wird wegen frauenfeindlicher Kommentare heftig kritisiert. Regierungssprecherin Sarah Sanders sagte, das Weiße Haus prüfe daher die schriftlichen Äußerungen Moores. "Wenn wir Neues haben, lassen wir es wissen."

Japans Kaiser Akihito dankt ab

Japans Kaiser Akihito hat offiziell abgedankt. Während einer kurzen Zeremonie erklärt er seinen Thronverzicht. Formell bleibt Akihito noch bis Mitternacht Kaiser. Am Mittwoch geht die Herrschaft des Tenno, wie der Kaiser in Japan genannt wird, offiziell an Akihitos 59-jährigen Sohn Naruhito über.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan BIP 1Q +1,72% gg Vorjahr (PROG +1,5%)

Taiwan BIP 1Q +0,49% gg 4Q

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.