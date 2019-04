Der Rücksetzer vom Freitag hat den Aufwärtsambitionen von Brent C.O. zwar einen kräftigen Dämpfer verpasst, bislang wurde der Ölpreis aber noch nicht aus der Bahn geworfen. Die Aufwärtsbewegung ist im wahrsten Sinne des Wortes noch in der Spur, wie ein Blick auf den Chart und den nach wie vor intakten Aufwärtstrend zeigt. Aus charttechnischer Sicht gilt unverändert: So lange Brent C.O. oberhalb der ...

