++ Flache Eröffnung an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten ++ DE30 durchbricht Unterstützungslinie, was ist als nächstes zu erwarten? ++ Aktie der Google-Mutter Alphabet stürzt nach Feierabend als Reaktion auf Ergebnis ein ++ Lufthansa stoppt Kapazitätsausbau bei Eurowings ++Stabilisierung - das ist ein gutes Wort, das die Veränderungen der europäischen und chinesischen EMIs für April beschreibt. Während die Stabilisierung in Europa auf rezessivem Niveau erfolgte, blieb der Wert in China über der 50 Punkte-Marke. Obwohl die chinesischen EMIs die Erwartungen verfehlten, haben sie die europäischen Anleger nicht abgeschreckt, da die meisten Aktienmärkte ziemlich flach eröffneten. Bevor wir zur technischen Analyse übergehen, sollten wir uns noch auf die über Nacht aus China veröffentlichten EMIs konzentrieren. Einerseits zeigte die offizielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...