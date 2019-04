Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Blitzschutznormen zieht auch immer wieder geänderte Anforderungen hinsichtlich des Blitz- und Überspannungsschutzes nach sich. So sind seit Dezember 2018 gemäß DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 Maßnahmen für den Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen innerhalb von Gebäuden verbindlich gefordert. Hieraus ergibt sich ein großer Bedarf an speziellen Lösungen für den jeweiligen Einsatzfall.

Unsichtbarer Endgeräteschutz

Als Installationsorte für den unsichtbaren Endgeräteschutz der Produktreihe BLT-T3 und BLT-SKT von Phoenix Contact dienen Geräteeinbaudosen, Kabelkanäle oder Steckdosen (Bild?1). Diese Produktfamilie eignet sich für einphasige 230-V-Systeme und schützt Endgeräte in einem Umkreis von bis zu 10?m Leitungslänge.

Schutz für VDSL-Netze

Mit der Serie SPK bietet Hager für Kommunikations- und Datenleitungen ein breites Sortiment an Überspannungsableitern für den Einbau in die Technikzentrale (Bild?2). Die Überspannungsableiter SPK103 stellen nun auch einen wirkungsvollen Schutz für VDSL-Highspeed-Datennetze dar, mit Übertragungsraten von bis zu 100?Mbit/s. Diese reagieren besonders empfindlich auf Überspannungen. Der SPK103 sorgt zuverlässig für eine unterbrechungsfreie ...

