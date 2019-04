Schlichtungsgespräche zwischen der Airline und den Gewerkschaften waren erfolglos. Die Piloten fordern einen höheren Lohn und eine bessere Arbeitszeiten.

Urlauber und Geschäftsreisende in Skandinavien müssen wegen des Pilotenstreiks bei der Fluggesellschaft SAS weiter mit erheblichen Problemen im Flugverkehr rechnen. Für Mittwoch wurden 504 weitere Flüge in ganz Skandinavien gestrichen, wie die Airline am Dienstag mitteilte.

Davon betroffen seien insgesamt rund 47.000 Fluggäste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...