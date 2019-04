Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Rentnerinnen und Rentner können sich freuen: Zum 1. Juli steigen die Renten in Ostdeutschland um 3,91 Prozent, in Westdeutschland um 3,18 Prozent. Das hat das Bundeskabinett beschlossen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

