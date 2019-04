Kapsch TrafficCom gibt ein wichtiges Gerichtsurteil bekannt, das in den Vereinigten Staaten im Rechtsstreit mit dem Unternehmen Neology, Inc. gefällt wurde. Letzteres behauptete, seine Patente seien von Kapsch mit der Einfuhr von Produkten für elektronische Mautsysteme, die das ISO/IEC-18000-6C-Kommunikationsprotokoll (6C-Standard) nutzen, verletzt worden. Am 19. April bestätigte das oberste Bundesgericht für Patentrechtsfragen, der U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, die Ungültigkeit der fraglichen Patentansprüche und bekräftigte damit die Entscheidung der US-Behörde für Außenhandel (International Trade Commission, ITC). Mehrere der 6C-Standard-Patentansprüche von Neology wurden bereits 2015 vom Patent- und Markenamt ...

