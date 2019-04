Die Schweizer Großbank UBS hat die C-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1420 US-Dollar belassen. Die Werbeerlöse des Internetkonzerns in den Hauptmärkten USA und Europa seien schlimmer als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts an seiner langfristig positiven Einschätzung des Unternehmens und der Aktie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2019-04-30/14:52

ISIN: US02079K1079