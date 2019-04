Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Belastet von schwächeren Geschäften in China hat General Motors im ersten Quartal operativ weniger verdient. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 11 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar, wie die General Motors Co mitteilte. Der Umsatz verringerte sich um 3 Prozent auf 34,9 Milliarden Dollar.

Je Aktie berichtete der Autohersteller über einen operativen Gewinn von 1,41 Dollar. Analysten hatten GM nur 1,10 Dollar zugetraut. Positiv schlug unter anderem die Neubewertung der Beteiligung an Lyft mit 31 Cent je Anteil zu Buche. Unter dem Strich verdiente der US-Konzern mit 2,16 Milliarden Dollar deutlich mehr. Im Vorjahreszeitraum hatte eine massive Abschreibung in Südkorea den Gewinn belastet.

General Motors hatte im Januar angekündigt, dass das erste Quartal wohl das schwächste im Gesamtjahr sein dürfte. Zur Begründung hatte der Konzern auch auf einen vorübergehenden Produktionsstopp von margenstarken SUVs in Arlington, Texas, verwiesen.

