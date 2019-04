Building Information Modeling gilt in vielen Ländern bei Bauprojekten längst als die Arbeitsmethode der Wahl. Auch in Deutschland wächst das Interesse an dem ganzheitlichen Ansatz, der sich über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks erstreckt. Dabei arbeiten Architekten, Planer, Fachhandwerker und nicht selten auch Facility Manager sowie Sachverständige gemeinsam an einem digitalen Gebäudemodell.

Dies führt zu mehr Transparenz über den gesamten Projektablauf, einer höheren Effizienz bei Planung und Ausführung sowie einer größeren Kostensicherheit. Doch was genau steckt hinter BIM und welche konkreten Vorteile bringt es dem Elektrohandwerk?

3D-Modell als Basis für Partnerschaften

Das Wichtigste vorab: BIM ist nicht - wie häufig vermutet - das Erstellen von Raum- oder Gebäudemodellen in 3D. Vielmehr bedeutet BIM, mit einer anderen Denk- und Sichtweise an ein Bauprojekt heranzugehen. So kämpft bei der Methode nicht jedes Gewerk für sich allein, sondern die Partnerschaft der Beteiligten steht im Mittelpunkt. Dies reicht von der Planung und Durchführung eines Bauvorhabens über das Gebäudemanagement bis zu einem möglichen Rückbau.

Die vielschichtigen Prozesse, die dieser Methode zugrunde liegen, lassen sich mit dem klassischen Gebäudeplan nicht abbilden. Stattdessen kommt hier ein dreidimensionales Bauwerksmodell zum Einsatz (Bild 1).

Dieses 3D-Bauwerksmodell wird mithilfe einer CAD-Software (computer-aided design, computerunterstütztes Entwerfen und Konstruieren) erstellt und enthält sämtliche erforderlichen Informationen zu den einzelnen Bauteilen (Bild 2). Vereinfacht gesagt weiß hier ein Schalter, welcher Typ Schalter er ist, wo er platziert wurde und welche spezifischen Eigenschaften er besitzt. Dementsprechend lassen sich mit dem digitalen Gebäudezwilling vielfältige Prüfungen vornehmen, verschiedene Zeichnungen und Dokumentationen erstellen oder Auswertungen zu Kosten oder Massen durchführen.

In dieser gewerkeübergreifenden Visualisierung der ganzen Gebäudetechnik liegt die eigentliche Stärke der BIM-Methode. Aber auch der einzelne Fachhandwerker, der etwa ein Einfamilienhaus digital modelliert und mit Informationen anreichert, kann von dem digitalen Ansatz profitieren. So lassen sich beispielsweise präzise vorgeplante Leitungssysteme vorkonfektioniert bestellen, was die Verlegung erheblich beschleunigt. Auch dies ist im weitesten Sinne schon BIM.

Gebäudemodellierung bereits international verbreitet

Wie bei der Digitalisierung insgesamt besteht in Deutschland auch beim Thema BIM noch erhebliches Entwicklungspotenzial. In den skandinavischen Ländern, den Niederlanden oder den USA gilt BIM hingegen seit Jahren als Standard. Doch die deutsche Politik hat mittlerweile reagiert. Laut dem Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung soll die Weiterentwicklung von BIM für alle Planungs- und Baudisziplinen vorangetrieben werden. Zu diesem Zweck ist die Gründung eines nationalen BIM-Kompetenzzentrums geplant.

Der flächendeckende Einsatz von BIM in Deutschland ist damit nur noch eine Frage der Zeit. Daher ist es sinnvoll, sich bereits jetzt mit der Methode und den zugehörigen Softwarelösungen vertraut zu machen. Wie immer im Arbeitsleben ist hier die Grundvoraussetzung, offen für Veränderungen zu sein sowie gewohnte Prozesse und Strukturen zu hinterfragen.

Zielvereinbarungen sichern den Projekterfolg

Dies ist notwendig, weil ein BIM-Projekt nur gelingt, wenn die Beteiligten partnerschaftlich zusammenarbeiten. Um dies zu gewährleisten, sollten bereits vor dem eigentlichen Projektbeginn feste BIM-Ziele vereinbart werden - etwa um Konflikte im weiteren Ablauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...