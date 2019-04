Baden-Baden (ots) - Dienstag, 30. April 2019 (Woche 18)/30.04.2019



18.15 h: Sondersendung zum Tode von Herbert Bonewitz (nur in RP)



18.15 (VPS 18.14) RP: Zum Tode von Herbert Bonewitz



"Die Menschen sind erst dann alle gleich, wenn sie verschieden sind." Selbst beim Thema Tod konnte der Berufssatiriker Herbert Bonewitz nicht aus seiner Humor-Haut. Legendär auch sein selbst gewählter Grabspruch: "Hier ruhen meine Gebeine, ich wollt' es wären deine." In den vergangenen Jahren hat es den Mainzer Star-Fastnachter gesundheitlich stark gebeutelt. Herbert Bonewitz schien das nicht zu schockieren, sondern zu inspirieren. Für das Kabarett gab er seinen Beruf als Werbeleiter einer Toilettenpapier-Firma auf und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Als Star der Mainzer Fernseh-Fastnacht war er bis Legende. Herbert Bonewitz war aber auch Zeichner, Musiker, Sänger, Autor von Büchern und Familienmensch. Zum des Tod des großen Humoristen sendet das SWR Fernsehen einen Film, der die vielen Facetten des einzigartigen Herbert Bonewitz in 30 Minuten zu packen versucht. Ganz nach dem von ihm aufgestellten Motto: "Ehret die Alten, bevor sie erkalten".



Donnerstag, 02. Mai 2019 (Woche 18)/30.04.2019



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



"Ex Machina" - Flug-, Kriegs- und sonstige Gerätschaften nach den Zeichnungen von Leonardo da Vinci auf Schloss Hohentübingen



"Bridging the Gap" - Brücken zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz beim Treffen der Animations- und Spielebranche auf der FMX



"Neuland" - musikalische und andere Entdeckungen zwischen Rokoko-Theater und Schlosspark bei den "Schwetzinger SWR Festspielen"



"Kleine Germanen" - ungewöhnlicher Dokumentar- und Animationsfilm über Kinder in rechtsextremem Umfeld beim "Trickfilm-Festival" in Stuttgart



"Kultur-Tipps" - vom Theatermarathon in Mainz über ein "Satire-Kollektiv" auf Tour bis zum Klassik-Festival in Esslingen



Dienstag, 21. Mai 2019 (Woche 21)/30.04.2019



18.15 h: Getrennte, verschiedene "natürlich"-Sendungen in RP und BW!



18.15 RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten Erstsendung: 30.04.2019 in SWR BW



18.15 BW: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten Erstsendung: 01.05.2018 in SWR RP



Rüdiger Schwenk hat einen ziemlich ausgefallenen Beruf: Er ist Hummelzüchter. Seine Hummeln, die er an Obst- und Gemüsebauern verkauft, sind äußerst fleißige Feldarbeiter. Sie bestäuben mehr Blüten und Nutzpflanzen als Honigbienen. Wie die knuffigen haarigen Brummer im Taunus gezüchtet werden und wie der Arbeitstag einer Hummel aussieht, schaut sich "natürlich!"-Moderatorin Ulrike Nehrbaß vor Ort an. Klamotten werden heutzutage konsumiert wie viele andere Produkte: kaufen, nutzen, wegschmeißen. Hosen oder Schuhe fürs halbe Leben - das war einmal. Doch für die Billigkleidung zahlt die Welt einen hohen Preis, denn es gibt soziale und ökologische Missstände in den (meist armen) Herstellungsländern. Kann man modisch gekleidet sein und trotzdem umweltbewusst? Nachhaltiges Konsumieren von Mode - geht das überhaupt? "natürlich!" macht mit einem jungen Trend-Scout des Projekts "Future-Fashion" einen Shopping-Bummel durch Stuttgart auf der Suche nach Textilien, die kein schlechtes Gewissen machen. Außerdem in "natürlich!": Wer morgens von fröhlichem Gegacker geweckt werden will und gerne ein Frühstücksei hat, wendet sich am besten an Patrik Rudi aus Neuhofen in der Pfalz. Der vermietet Hühner und sorgt so für Landlust auf Raten. Äskulapnattern sind scheu und selten. Das SWR Team hat ein paar Exemplare im Odenwald vor die Kamera bekommen. Rund 60 Millionen Schweine werden pro Jahr in Deutschland geschlachtet. Doch Millionen Tiere sterben schon vor dem Schlachthaus, während sie heranwachsen: Was ist mit diesen Tieren geschehen? "natürlich!" hat in einer Tierkörperbeseitigungsanlage nachgeschaut.



*



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2