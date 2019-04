Angesichts wachsender Staatsgläubigkeit in Deutschland haben bekannte deutsche Volkswirte eine politische Initiative gestartet: Die Soziale Marktwirtschaft soll Verfassungsrang bekommen.

Am 23. Mai gibt es einen ganz besonderen Geburtstag: Auf den Tag genau vor 70 Jahren wurde nach neunmonatiger Arbeit auf der Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates in Bonn das deutsche Grundgesetz verkündet. Was viele dabei nicht wissen: Bei der Frage der Wirtschaftsordnung war unsere Verfassung einigermaßen diffus - und sie ist es bis heute geblieben. Vereinfacht ausgedrückt: Das Grundgesetz lässt rein formal jedwede ökonomische Ausgestaltung zu, sofern diese die Grundrechte beachtet.

Der VWL-Professor Ulrich van Suntum von der Universität Münster will diese Beliebigkeit nicht länger akzeptieren. Er hat jetzt eine Initiative in der deutschen Ökonomenszene gestartet, die das Ziel hat, die Soziale Marktwirtschaft ...

