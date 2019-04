Die Bundesregierung will der deutschen Hotel- und Reisebranche das Geschäft erleichtern - die bislang genannten Methoden dafür sind aber nicht sonderlich auf die Branche zugeschnitten.

Die Bundesregierung will die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusbranche in Deutschland stärken und sich mehr um die meist kleinen und mittleren Unternehmen kümmern. Das Bundeswirtschaftsministerium legte dazu in der heutigen Kabinettsitzung Eckpunkte für eine "Nationale Tourismusstrategie" vor, die bereits im Koalitionsvertrag angekündigt wurden.

Der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Bareiß (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur dpa: "Mit der Tourismusstrategie wird die Bundesregierung erstmalig ein ganzheitliches wirtschaftliches Konzept für den Tourismussektor vorlegen." Die "drei übergeordneten politischen Ziele" sind laut Bundeswirtschaftsministerium: "die inländische Wertschöpfung erhöhen, die Lebensqualität der in Deutschland lebenden Menschen nachhaltig steigern und einen Beitrag zur internationalen Stabilität leisten."

Laut dem nun vorgelegten Papier beliefen sich die Konsumausgaben in- und ausländischer Touristen in Deutschland im Jahr 2015 einer Studie zufolge auf über 287 Milliarden Euro. "Diese Umsätze durch unmittelbar von Touristen nachgefragten Güter und Dienstleistungen sorgten für fast drei Millionen Arbeitsplätze (was einem Anteil von 6,8 Prozent an der inländischen Gesamtbeschäftigung entspricht) und einer Bruttowertschöpfung von mehr als 105 Milliarden Euro (3,9 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland)", ...

