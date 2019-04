FOLGENDES WERTPAPIER WURDE AM 26.04.2019 EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TERMIN WURDE HEUTE STORNIERT UND AUF DEN 02.05.2019 VERLEGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.



THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WAS 26.04.2019. THIS EVENT WAS CANCELLED TODAY AND POSTPONED TO 02.05.2019. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST



OPO1 XFRA SE0008348767 TRENTION AB SK 500 0.136 EUR