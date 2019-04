So erzielte IO-Link in 2018 in zweierlei Hinsicht einen Rekord: Zum einen wurden 3,3 Millionen IO-Link-Knoten in den Markt gebracht und damit etwa 40 % mehr als im Vorjahr. Mit der Gesamtzahl von 11,4 Millionen IO-Link-Knoten überschreitet dies auch hier die 10-Millionen-Hürde deutlich.

Bei Profinet gab es 2018 rund 5,1 Millionen neue Geräte im Markt. Dies steigert den Rekordwert des Vorjahres von 4,5 Millionen um weitere 0,6 Millionen. Damit automatisieren mit Ende 2018 in Summe 26 Millionen Profinet-Geräte ...

