Continental hat sein Antriebsgeschäft neu aufgestellt und das Management-Team komplettiert.

Das Antriebsgeschäft soll nun als weitgehend eigenständige Einheit agieren. In der zweiten Jahreshälfte soll dann das Geschäft in Vitesco Technologies umbenannt werden.

Das Management-Team unter der Leitung von Andreas Wolf bereitet einen Teilbörsengang vor. Voraussichtlich gegen Ende des zweiten Halbjahrs sollen die notwendigen Voraussetzungen vorliegen, um den Kapitalmarkt über weitere Details zu informieren. Nach Abschluss weiterer notwendiger, technischer und regulatorischer Schritte will das Unternehmen in der Lage sein, den Teilbörsengang abzuschließen. Damit sei je nach Marktlage ab 2020 zu rechnen, teilte Continental mit.

Der Grund für die Verselbstständigung von Powertrain seien die absehbaren schnellen Veränderungen im Antriebsgeschäft, in dem die Marktentwicklung maßgeblich durch politische Vorgaben für Emissionsgrenzwerte bestimmt werde, sagte Wolf. Dabei würden die Regulierungen je nach Region in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorangetrieben, was von der Industrie eine hohe Flexibilität erfordere.

Die Geschäftsfelder des Unternehmens sollen weiterentwickelt werden, um die zukünftigen Anforderungen von Markt ...

