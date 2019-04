Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: DEGEGO AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung DEGEGO AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.05.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-04-30 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEGEGO AG München Amtsgericht München, HRB 182 754 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2015, 2016 und 2017 am 21.05.2019, 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft *Tagesordnung* 1. *Beschlussfassung zur Generalvollmacht des neuen Vorstandes Thomas Barall über den An- und Verkauf von Versicherungsmaklerunternehmen des neuen Vorstandes Thomas Barall* 2. *Beschlussfassung zu An- und Verkäufen von Versicherungsmaklerunternehmen* 3. *Beschlussfassung zur Verkaufsfreigabe von Inhaberschuldverschreibungen an der DEGEGO AG in Höhe von 2.000.000,00 (in Worten: Zwei Millionen) EURO* 4. *Jahresabschluss 2015* 5. *Jahresabschluss 2016* 6. *Jahresabschluss 2017* 7. *Bericht des Vorstandes über das Wirtschaftsjahr 2015* 8. *Bericht des Vorstandes über das Wirtschaftsjahr 2016* 9. *Bericht des Vorstandes über das Wirtschaftsjahr 2017* 10. *Beschluss zur Sitzverlegung nach Berlin* 11. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates* 12. *Entlastung des Vorstandes* 13. *Neuwahlen des Aufsichtsrates* München, 17.04.2019 *DEGEGO AG* _Thomas Barall_ 2019-04-30 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEGEGO AG Brecherspitzstraße 8 84541 Potsdam Deutschland Telefon: +49 174 8090050 E-Mail: f.gehring.jurtax@gmx.de Internet: https://www.degego.ag Ende der Mitteilung DGAP News-Service 805645 2019-04-30

