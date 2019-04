=== M I T T W O C H, 1. Mai 2019 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 1Q, London 10:30 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, City Lecture beim Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), London *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,3 zuvor: 55,1 *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q, London *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +177.000 Stellen zuvor: +129.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 52,4 *** 16:00 US/Bauausgaben März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 55,3 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 2,25% bis 2,50% *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego *** - US/Kfz-Absatz April - BF/ML/NE/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Burkina Faso, Mali und Niger (bis 3.5.) - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Hongkong, China, Japan, Spanien, Frankreich, Italien, Südkorea, Russland, Niederlande D O N N E R S T A G, 2. Mai 2019 *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q, Duisburg *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q, Metzingen *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q, Windsor *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 1Q, London 08:00 GB/Kommunalwahlen in Großbritannien *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 47,7 zuvor: 47,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,6 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 49,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,5 1. Veröff.: 44,5 zuvor: 44,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 47,5 10:00 DE/DIW, PK zu "Mehr Europa - Herausforderungen und Lösungsansätze", Berlin 10:00 GB/Dialog Semiconductor plc, HV, London *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 1Q, Midland 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q, Baltimore *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta 14:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz und Bundesbank- Vorstand Wuermeling, Teilnahme am Maleki-Forum "Frankfurt meets Berlin", Berlin *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq zuvor: +1,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,3% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 230.000 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 17:50 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris *** 19:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim Industrie Club Düsseldorf *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 2Q - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz *** - US/Dow Inc, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), Midland - Börsenfeiertag Japan, China ===

