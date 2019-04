Winterthur (ots) - Die eidgenössische Wettbewerbskommission (WEKO)

hat die Übernahme der Topwell Apotheken AG durch die Medbase Gruppe

gutgeheissen. Die Transaktion wurde im Dezember 2018 angekündigt und

findet heute ihren formellen Abschluss. Damit wird der Grundstein für

eine enge Verknüpfung von medizinischer und pharmazeutischer

Fachkompetenz im Schweizer Gesundheitswesen gelegt.



Die Prüfung durch die WEKO hat gezeigt, dass der Integration der

Apothekenkette Topwell in die Medbase Gruppe nichts im Weg steht,

weil dadurch keine marktbeherrschende Situation entsteht. Nach einer

vorbereitenden Projektphase können die Unternehmen nun den

gemeinsamen operativen Betrieb aufnehmen.



Integrierte Versorgung auf einer neuen Ebene



Mit dem Zusammenschluss von Medbase und Topwell sollen die

Kundinnen und Kunden künftig einen situations- und stufengerechten

Zugang zu medizinischen und pharmazeutischen Dienstleistungen

erhalten. Die Angebots- und Produktpaletten der beiden Unternehmen

ergänzen sich und können nun - wo sinnvoll - eng miteinander

verknüpft werden. Damit lassen sich insbesondere im Bereich Chronic

Care Management und in der Behandlung von niederschwelligen

medizinischen Fragestellungen auch die Gesundheitskosten nachhaltig

positiv beeinflussen.



Vereintes Know-how



Sämtliche Mitarbeitenden der Topwell Apotheken AG werden in der

Medbase Gruppe weiterbeschäftigt. Das Advisory Board und der

medizinische Qualitätsausschuss von Medbase werden gezielt mit

pharmazeutischen Fachpersonen ergänzt. «So kann der interne

Know-how-Transfer, der für die weiteren Schritte von entscheidender

Bedeutung ist, sichergestellt werden», erklärt Marcel Napierala, CEO

der Medbase Gruppe. Die interprofessionelle Zusammenarbeit der

diversen Berufsgruppen in den Bereichen Medizin, Therapie und

Pharmazie soll weiter verstärkt werden und den Mitarbeitenden

attraktive, zukunftsweisende Arbeitsmodelle eröffnen.



Standortnähe und gemeinsame Vision



Medbase und Topwell teilen eine gemeinsame Vision, nämlich den

Ausbau der integrierten Versorgung in der Schweiz. Um dies zu

erreichen, wird die Organisation zusammengeführt werden. Die beiden

Geschäftsstellen von Medbase und Topwell befinden sich heute in

Gehdistanz im Zentrum von Winterthur. Die Teams der zentralen Dienste

können somit in einer ersten Phase in den bestehenden Räumlichkeiten

vereint und neu gruppiert werden. Gemeinsam werden nun die weiteren

Schritte geplant und etappenweise umgesetzt.



Medbase Gruppe



Die Medbase Gruppe betreibt als führende ambulante

Gesundheitsdienstleisterin schweizweit an über 50 Standorten

medizinische Zentren. Neu zählen die 42 Standorte der

Topwell-Apotheken zur Gruppe. Gemeinsam betreuen rund 1'700

Mitarbeitende die Patientinnen und Patienten ganzheitlich von der

Prävention über die Akutmedizin bis zur Rehabilitation. Rund 300

Haus- und Spezialärzt/innen, über 360 Therapeut/innen sowie 140

Apotheker/innen arbeiten koordiniert und interprofessionell in der

Gruppe zusammen. Für Firmen bietet Medbase Corporate Health

spezifische Beratungen und ganzheitliche Projekte im Betrieblichen

Gesundheitsmanagement an. www.medbase.ch | www.topwell.ch



