Amazon-Mitarbeiter können in den USA von Robotern entlassen werden, wenn sie nicht schnell genug für den E-Commerce-Riesen kommissionieren und verpacken, so die "NYP". Das automatisierte System von Amazon verfolgt jede Sekunde seines Arbeitnehmers und Verwarnungen bei Leistungseinbußen werden automatisch generiert. Es geht in erster Linie um die vielen Mitarbeiter in den riesigen Logistikzentren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...