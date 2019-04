Die Immobilienpreise vertreiben immer mehr Menschen aus den Großstädten. Doch auch die Speckgürtel werden teurer. Wo Pendler für erschwinglichen Wohnraum am weitesten fahren müssen.

Deutschlands Familien verlassen die Großstädte. Die klassische Wohnbiografie folgt dabei meist demselben Schema: Für das Studium oder den ersten Job ziehen die Menschen in die Großstadt. Dort lernen sie einen Partner kennen, mit dem sie eine Familie gründen. Nach dem ersten oder spätestens zweiten Kind zieht die junge Familie dann ins Umland, weil die Kinder einen Garten und mehr Platz haben sollen, aber vor allem, weil es dort günstiger ist.

So zumindest der Plan. Die Realität sieht immer öfter anders aus. So fallen nicht mehr in München die höchsten Kaufpreise an, sondern neuerdings im Landkreis München, also in ebenjenem begehrten Speckgürtel. Das zeigt eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (IW) Köln im Auftrag der Sparda-Banken. So kostet ein Quadratmeter Wohnfläche in einem Einfamilienhaus im Landkreis München inzwischen knapp 7600 Euro.

Um zu sehen, wo Pendeln sich noch lohnt, haben die Autoren der Studie eine weitere interessante Berechnung angestellt. So definierten sie zunächst, was "erschwinglicher Wohnraum" ist. Grundlage sind die Durchschnittswerte von Immobilienkäufen aus dem Jahr 2018.

Das Ergebnis: Die durchschnittliche und damit erschwingliche ...

