BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag Spekulationen um ein mögliches vorzeitiges Ende ihrer Amtszeit entgegengetreten. Auf die Frage eines Journalisten, ob sich mit der überraschend einberufenen CDU-Vorstandssitzung unmittelbar nach der Europawahl möglicherweise eine Entscheidung zu ihrer Person verbinde, antwortete Merkel, diese Frage könne sie mit "einem klaren Nein" beantworten.

Zuvor hatte bereits CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Spekulationen bezüglich der für den 2. bis 3. Juni angesetzten Vorstandssitzung zurückgewiesen. Auf einer ähnlich außerplanmäßigen Vorstandssitzung im vergangenen Herbst hatte Merkel ihren Rückzug als CDU-Parteivorsitzende bekanntgegeben.

Dem Nachrichtensender Welt hatte Kramp-Karrenbauer am Vormittag gesagt, die CDU werde sich mit der sich eintrübenden Konjunkturlage und deren Auswirkungen auf die finanziellen Pläne der Koalition befassen. "Wir wissen, dass wir möglicherweise eine Steuerschätzung bekommen, die den Spielraum noch einmal einschränkt. Wir sehen, dass sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern", so Kramp-Karrenbauer.

Während der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irakischen Ministerpräsident Adil Abd al-Mahdi betonte die Kanzlerin zudem in Berlin, dass die Gefahr durch die Terrororganisation Islamischen Staat "noch nicht gebannt" sei, auch wenn der IS großflächig besiegt sei. Das belege auch das am Montag aufgetauchte Video des IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi, in dem er die Fortsetzung des Kampfs ankündigte.

"Wir werden noch eine ganze Reihe von Zeit uns mit der Frage beschäftigen müssen, wie der IS auch abschließend besiegt werden kann", sagte Merkel.

Al-Mahdi erklärte, der IS sei nicht verschwunden, habe aber "schmerzhafte Schläge" erhalten.

April 30, 2019

